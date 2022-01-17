Зюле не хочет оставаться в «Баварии»

Защитник мюнхенской «Баварии» Никлас Зюле может сменить команду после этого сезона.

26-летний Зюле пока не собирается подписывать новый контракт с грандом немецкого футбола. Футболист готов летом на правах свободного агента сменить клубную прописку. На футболиста сборной Германии с интересом смотрят представители «Барселоны», а сам футболист как раз готов сменить обстановку, сообщает El Nacional.

Напоминаем, что Никлас Зюле перешёл в «Баварию» из «Хоффенхайма» летом 2017 года за 20 миллионов евро. Сейчас на портале Transfermarkt центральный защитник, который иногда может сыграть на правом фланге, оценивается в 35 миллионов.

В нынешнем сезоне Никлас Зюле провёл за «Баварию» во всех турнирах 24 матча и отметился одной голевой передачей.

За сборную Германии Зюле выступает с августа 2016 года. За это время Никлас провёл за национальную команду 37 матчей и забил один гол.