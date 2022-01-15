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Чемпионат Германии. Бундеслига

Томас Мюллер сделал 150-ю результативную передачу в чемпионате - впереди лишь Месси

15 Января 2022 • 20:05 Комментировать (1)
Герта
...
Бавария
23.01 19:30

Мюнхенская «Бавария» крупно разгромила в гостевом поединке «Кёльн», забив четыре безответных мяча. Этот успех укрепил позиции гегемона немецкого футбола в турнирной таблице, где «Бавария» и так лидировала с большим преимуществом.

Результативную передачу записал на свой счет полузащитник Томас Мюллер. Для него она стала юбилейной, 150-й в рамках чемпионата Германии с момента дебюта в 2008 году.

Впереди в общем зачете пяти самых престижных европейских чемпионатов лишь один футболист - Лионель Месси. На счету аргентинца на данный момент 180 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
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ГЕРТА БАВАРИЯ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
NOBODY
15 Января 2022 в 20:44
я сначала офигел - новость про чемпионат Германии. бац, и тут Месси...как та ситуация с золотым мячом - награда лучшему футболисту года, причем там Месси был....и вот он снова....но прочитал новость и успокоился - речь то шла обо всех чемпионатах....)))))
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окончен Кёльн 0:4 Бавария 6.20 5.30 1.45
окончен Майнц 1:0 Бохум
окончен Штуттгарт 0:2 РБ Лейпциг
окончен Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм
окончен Вольфсбург 0:0 Герта 1.95 3.30 4.40
Идет 18 минута Боруссия М 0:0 Байер Л 2.70 3.70 2.50
16.01  17:30 Аугсбург ... Айнтрахт Фр 3.20 3.40 2.25
16.01  19:30 Арминия ... Гройтер Фюрт
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Сегодня, 15 Января
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