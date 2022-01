Томас Мюллер сделал 150-ю результативную передачу в чемпионате - впереди лишь Месси

Мюнхенская «Бавария» крупно разгромила в гостевом поединке «Кёльн», забив четыре безответных мяча. Этот успех укрепил позиции гегемона немецкого футбола в турнирной таблице, где «Бавария» и так лидировала с большим преимуществом.

Результативную передачу записал на свой счет полузащитник Томас Мюллер. Для него она стала юбилейной, 150-й в рамках чемпионата Германии с момента дебюта в 2008 году.

Впереди в общем зачете пяти самых престижных европейских чемпионатов лишь один футболист - Лионель Месси. На счету аргентинца на данный момент 180 результативных передач.

150 - Since Thomas Müller's Bundesliga debut (15 Aug 2008), only Lionel #Messi (180 assists) has assisted more goals in Europe's big five leagues than the German (150 assists). Space. #KOEFCB pic.twitter.com/VjtOBapePg