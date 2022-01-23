«Бавария» задавила «Герту» очередным рекордом Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария», в любом матче Бундеслиги выступающая в качестве главного фаворита, крупно обыграла в очередном туре берлинскую «Герту», отгрузив в ее ворота четыре мяча. На это берлинцы ответили лишь одним мячом.

Еще более впечатляющим, чем общий счет, выглядит статистический факт - за весь матч игроки «Баварии» били в створ ворот целых 19 раз, или в среднем раз в пять минут с учетом компенсированного времени. Это абсолютный рекорд Бундеслиги с тех пор, как подобные статистические данные начали систематизироваться и отслеживаться - с сезона 2004/2005.

После 20 туров «Бавария» набрала 49 очков, на шесть баллов опережая ближайшего конкурента - дортмундскую «Боруссию».