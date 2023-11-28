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«Барселона» девять раз попала в каркас в матчах чемпионата – второй показатель в топ-5 лигах

28 Ноября 2023 • 05:06 Комментировать
Милан
...
Фрозиноне
02.12 22:45

Команда Хави Эрнандеса угодила в каркас чужих ворот девять раз в текущем розыгрыше Ла Лиги – второй результат в пяти ведущих европейских чемпионатах после итальянского «Фрозиноне» (десять), если верить данным WhoScored. Третье место делят между собой сразу три команды – «Ливерпуль», «Наполи» и «Марсель» (по семь ударов в штангу/перекладину).

Только три коллектива – «Торино», «Лас-Пальмас» и «Гавр» – до сих пор ни разу не сотрясли каркас чужих ворот в рамках своих лиг.

Чаще всех среди игроков в штангу и перекладину попадали Матиас Суле из всё того же «Фрозиноне» (арендован у «Ювентуса») и Дарвин Нуньес из «Ливерпуля» – по четыре раза.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Марсель Барселона Наполи Фрозиноне Дарвин Нуньес Матиас Суле ещё теги

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