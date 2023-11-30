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Беннасер возвращается в заявку «Милана» после длительной травмы

30 Ноября 2023 • 21:39 Комментировать
Милан
...
Фрозиноне
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02.12 22:45

Алжирский полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер возвращается в заявку «россонери» после длительного лечения травмы. Её алжирец получил ещё в минувшем мае в одном из полуфинальных матчей Лиги чемпионов против «Интера».

Как сообщает Фабрицио Романо, Беннасер будет присутствовать в заявке своего клуба на грядущий матч против «Фрозиноне». Команды сойдутся в рамках 14 тура Серии А, игра пройдёт на домашней арене «Милана» «Сан-Сиро» в эту субботу, 2 декабря.

25-летний Беннасер находится в команде с 2019 года. Его контракт с «россонери» действует ещё довольно долго - до июня 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Исмаэль Беннасер

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