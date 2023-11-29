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Чемпионат Италии. Серия А

Шевченко был предложен «Милану» в качестве временного тренера

29 Ноября 2023 • 16:33 Комментировать
Милан
...
Фрозиноне
02.12 22:45

Представители бывшего тренера сборной Украины Андрея Шевченко предложили услуги своего клиента «Милану». По информации от журналиста Николо Скиры, украинец был предложен «россонери» в качестве временного тренера до конца сезона.

Результаты команды под руководством Стефано Пиоли не устраивают руководство, которое начало задумываться о переменах на тренерском мостике. Впрочем, если верить источнику, кандидатура Шевченко не убедила руководство «Милана».

Напомним, Андрей ранее возглавлял в Серии А «Дженоа» в сезоне-2021/22. Украинец во главе команды не одержал ни одной победы за 9 матчей в чемпионате и был уволен спустя всего пару месяцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Милан

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