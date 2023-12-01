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В «Баварии» нашли звёздную замену Нойеру слухи

01 Декабря 2023 • 22:00 Комментировать
Бавария
...
Унион Берлин
Через 18 ч. 38 мин.

Голкипер «Милана» Майк Меньян может стать преемником Мануэля Нойера в «Баварии».

Действующий контракт 37-летнего немецкого вратаря истекает по окончании сезона, и в «Баварии» рассчитывают заключить новый договор с ветераном. При этом, по данным журналиста Флориана Плеттенберга, в «Баварии» уже разрабатывают долгосрочный план на случай ухода Нойера в 2025 году. Одним из наиболее вероятных сменщиков звёздного кипера называется Майк Меньян. В Мюнхене внимательно следят за выступлениями 28-летнего француза.

Контракт Меньяна с «Миланом» рассчитан до середины 2026 года, а его трансферная стоимость, согласно оценке Transfermarkt, составляет 45 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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