Пиоли: «Тренер всегда одинок»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопрос о том, не стало ли ему одиноко после ухода Паоло Мальдини и Федерико Массары. По словам Пиоли, тренер всегда чувствует себя в некотором одиночестве.

- Благодарен им, Мальдини был очень важен для воспитания молодежи. Но тренер - это почти всегда одинокая персона. Особенно когда его не поддерживают, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В следующем туре чемпионата Италии «Милан» сразится с «Фрозиноне», это случится уже в субботу, второго декабря. Сейчас клуб занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А.