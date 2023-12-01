Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Тренер всегда одинок»

01 Декабря 2023 • 19:27 Комментировать
Милан
...
Фрозиноне
1 1.45 X 4.80 2 7.10
02.12 22:45

Наставник «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопрос о том, не стало ли ему одиноко после ухода Паоло Мальдини и Федерико Массары. По словам Пиоли, тренер всегда чувствует себя в некотором одиночестве.

- Благодарен им, Мальдини был очень важен для воспитания молодежи. Но тренер - это почти всегда одинокая персона. Особенно когда его не поддерживают, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В следующем туре чемпионата Италии «Милан» сразится с «Фрозиноне», это случится уже в субботу, второго декабря. Сейчас клуб занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Стефано Пиоли

Новости по матчу

Сегодня, 01 Декабря
19:20
Актуальная ставка и прогноз на матч Милан – Фрозиноне чемпионата Италии – 2 декабря 2023
11:02
Мальдини — о Тонали: «Он не был нужен даже скаутам»
30 Ноября
21:39
Беннасер возвращается в заявку «Милана» после длительной травмы
11:44
Агент Кивиора находится в Милане, игрок хочет покинуть «Арсенал» 1
29 Ноября
16:33
Шевченко был предложен «Милану» в качестве временного тренера
16:28
Руководство «Милана» проведёт встречу с Пиоли, но тренера пока не собираются увольнять
28 Ноября
05:06
«Барселона» девять раз попала в каркас в матчах чемпионата – второй показатель в топ-5 лигах
04:25
15-летний рекордсмен Камарда хочет играть только в «Милане»
25 Ноября
02:48
Милан - Фиорентина: где смотреть прямую трансляцию онлайн
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ФРОЗИНОНЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.12.23 в 22:45
Монца Монца
Ювентус Ювентус
4.10 3.55 1.94
Видео
02.12.23 в 17:00
Дженоа Дженоа
Эмполи Эмполи
1.82 3.70 4.50
Видео
02.12.23 в 20:00
Лацио Лацио
Кальяри Кальяри
1.55 4.30 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 01 Декабря
19:27 · Италия. Серия А
Пиоли: «Тренер всегда одинок»
17:10 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» рассматривает вариант с приглашением Лукаку 1
13:42 · Италия. Серия А
В «Аталанте» сообщили, что не готовы отпустить Миранчука в аренду
13:16 · Италия. Серия А
Чинквини: «В «Аталанте» Миранчуку игрового времени ждать не стоит»
13:13 · Италия. Серия А
Мальдини не исключил переезд в Саудовскую Аравию
12:33 · Италия. Серия А
«Рома» нашла замену Моуринью слухи
11:49 · Италия. Серия А
Влахович: Саудовская Аравия? Я никогда не думал об уходе из «Ювентуса»
11:02 · Англия. Премьер-лига
Мальдини — о Тонали: «Он не был нужен даже скаутам»
10:31 · Италия. Серия А
Аршавин: «Давно понятно, что Миранчук не нужен «Аталанте»
09:12 · Италия. Серия А
Анчелотти высказался о взаимоотношениях с Моуринью
01:41 · Италия. Серия А
Наингголан возвращается на поле в Индонезии
30 Ноября
21:39 · Италия. Серия А
Беннасер возвращается в заявку «Милана» после длительной травмы
19:31 · Италия. Серия А
​«Наполи» ищет замену для Осимхена – есть три кандидата
18:35 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: Зачем мне «Факел»? Хочу тренировать «Ювентус»
16:43 · Англия. Премьер-лига
​Лаутаро Мартинеса в АПЛ не будет
Все новости
Рекомендуем