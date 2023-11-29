Руководство «Милана» проведёт встречу с Пиоли, но тренера пока не собираются увольнять

Руководство «Милана» в ближайшее время встретится с главным тренером Стефано Пиоли, чтобы обсудить обстановку в клубе. По информации от журналиста Николо Скиры, руководство недовольно последними результатами команды, но при этом увольнение тренера пока не планируется.

Напомним, вчера вечером «Милан» у себя дома проиграл дортмундской «Боруссии» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Теперь для выхода в следующий раунд «россонери» нужно обыгрывать в последнем туре «Ньюкасл» и надеяться на победу «Боруссии» над «ПСЖ».

В Серии А «Милан» идёт на третьем месте, отставая от первой строчки на 6 очков.