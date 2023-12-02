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«Милан» настаивает на аренде Кивиора с правом выкупа

02 Декабря 2023 • 21:41 Комментировать
Милан
0:0
Фрозиноне
1 1.47 X 4.90 2 7.10
1-й тайм

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Якуб Кивиор в скором времени может перебраться в «Милан».

Как сообщалось ранее, итальянский клуб – главный претендент на поляка, который хочет покинуть ряды «канониров» из-за нехватки игровой практики. По некоторым данным, «Арсенал» не хотел бы включать в арендную сделку пункт выкупа, однако «Милан» настаивает именно на таком варианте, о чём сообщается в обновлённом отчёте инсайдера Экрема Конура. В ближайшее время «россонери» сделают соответствующее предложение лондонцам.

Якуб Кивиор сыграл в десяти матчах «Арсенала» в текущем сезоне, при этом в Премьер-лиге вышел на поле лишь пять раз.

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