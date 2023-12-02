​Беннасер назвал три лучших карьерных момента с «Миланом»

Алжирский защитник «Милана» Исмаэль Беннасер, близкий к возвращению в состав команды после перенесенной тяжелой травмы, назвал три лучших момента в своей карьере в итальянском клубе.

- Конечно, это дебют в команде, это было в матче против «Брешии» на «Сан-Сиро». Матч с «Сассуоло», принесший нам Скудетто. И мой гол в ворота «Наполи» в четвертьфинале Лиги чемпионов. За четыре года в «Милане» я пережил и научился многому, - цитирует слова Беннасера pianetamilan.it.

Беннасер выступает за «Милан» с 2019 года. Сегодня вечером «Милан» сыграет в рамках итальянского чемпионата с «Фрозиноне».