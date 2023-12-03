«Милан» спокойно переиграл «Фрозиноне»

В 14-м туре Серии А «Милан» принимал середняков из «Фрозиноне». Команды степенно начали игру и реально начали обострять в самой концовке первого тайма. Марвин Чуни перехватил мяч и слева проник в штрафную, удар над голкипером не прошел, парировано. Ответ «россонери» по правому краю поля с прострелом, в итоге мяч оказался у Луки Йовича, который пробил в сетку. Возобновилась игра, и после передачи Майка Меньяна Кристиан Пулишич убежал один на один и прицельно пробил - 2:0. Миланцы разыграли угловой до верного, серия передач у ворот, и Фикайо Томори в касание во вратарской сделал счет разгромным. «Фрозиноне» смог забить гол престижа. Марко Брешианини со штрафного доставил мяч к воротам, голкипера соперника смутил Меме Околи, в итоге так никто и не сыграл, а гости отквитали один гол.

«Милан» прочно обосновался на третьем месте, соперник - на 10-м.