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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» спокойно переиграл «Фрозиноне»

03 Декабря 2023 • 00:45 Комментировать
Милан
3:1
Фрозиноне

В 14-м туре Серии А «Милан» принимал середняков из «Фрозиноне». Команды степенно начали игру и реально начали обострять в самой концовке первого тайма. Марвин Чуни перехватил мяч и слева проник в штрафную, удар над голкипером не прошел, парировано. Ответ «россонери» по правому краю поля с прострелом, в итоге мяч оказался у Луки Йовича, который пробил в сетку. Возобновилась игра, и после передачи Майка Меньяна Кристиан Пулишич убежал один на один и прицельно пробил - 2:0. Миланцы разыграли угловой до верного, серия передач у ворот, и Фикайо Томори в касание во вратарской сделал счет разгромным. «Фрозиноне» смог забить гол престижа. Марко Брешианини со штрафного доставил мяч к воротам, голкипера соперника смутил Меме Околи, в итоге так никто и не сыграл, а гости отквитали один гол.

«Милан» прочно обосновался на третьем месте, соперник - на 10-м.

Протокол игры  
Милан3:1Фрозиноне
(1:0) Йович Лука43'  
(2:0) Пулишич Кристиан50'  
(3:0) Томори Фикайо74'  
  82'Брешианини Марко (3:1)
Меньян МайкКалабрия ДавидеТомори ФикайоЭрнандес ТеоФлоренци АлессандроЛофтус-Чик Рубен 79' (Беннасер Исмаэль ( 79') Рейндерс Тиджани 79' (Траоре Шака ( 79') Муса ЮнусЧуквуэзе Саму 64' (Адли Ясин ( 64') Йович Лука  80' 85' (Камарда Франческо ( 85') Пулишич Кристиан 79' (Побега Томмазо ( 79')
Запасные: Симич Ян-КарлоХименес АлехандроКрунич РадеРомеро ЛукаМиранте АнтониоБартезаги ДавидеНава Лапо
Турати СтефаноМонтеризи Иларио 86' (Хеддира Валид ( 86') Романьоли СимонеОколи МемеОйоно ЭнтониБурабия Мехди 46' (Брешианини Марко ( 46') Барренечеа Энцо  63'Соуле МатиасРейньер Жезус 57' (Джелли Франческо ( 57') Ибрагимович Арийон 66' (Жорже Кайо ( 66') Чуни Марвин 66' (Казо Джузеппе ( 66')
Запасные: Черофолини МикелеГарритано ЛукаБаэс ХаймеЛусуарди МатеусЛулич КарлоФраттали ПьерлуиджиКвернадзе Гкоргий
02 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фрозиноне

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