Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
5000 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

15-летний рекордсмен Камарда хочет играть только в «Милане»

28 Ноября 2023 • 04:25 Комментировать
Милан
...
Фрозиноне
02.12 22:45

Нападающий «Милана» Франческо Камарда не думает о переходе в другой клуб.

25 ноября 15-летний игрок стал самым молодым дебютантом в истории Серии А, выйдя на поле в поединке с «Фиорентиной». Вскоре после этого в прессе появилась информация об интересе к форварду со стороны английских грандов. По данным инсайдера Фабрицио Романо, итальянец полностью сосредоточен на «Милане» и не планирует уходить, несмотря на пристальное внимание к своей персоне, исходящее от статусных зарубежных клубов.

Руководство «россонери» уже обсуждает с юным талантом его первый профессиональный контракт, который может вступить в силу в марте, когда футболисту исполнится 16 лет.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Франческо Камарда

Новости по матчу

Сегодня, 28 Ноября
04:25
15-летний рекордсмен Камарда хочет играть только в «Милане»
25 Ноября
02:48
Милан - Фиорентина: где смотреть прямую трансляцию онлайн
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
5000 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ФРОЗИНОНЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Болонья Болонья
Торино Торино
2
0
1.15 6.10 65.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Ноября
05:06 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» девять раз попала в каркас в матчах чемпионата – второй показатель в топ-5 лигах
04:25 · Италия. Серия А
15-летний рекордсмен Камарда хочет играть только в «Милане»
04:01 · Италия. Серия А
«Интер» может отложить продление контракта Лаутаро до мая
02:47 · Италия. Серия А
Бернардески рассказал, почему посетил тренировку «Ювентуса»
02:27 · Италия. Серия А
Педро: «Проблема «Лацио» заключается не в Сарри»
01:33 · Италия. Серия А
Павар может не успеть вернуться на поле до конца года
00:44 · Италия. Серия А
«Болонья» уверенно переиграла «Торино»
00:04 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Ювентус» связался с представителями Санчо»
27 Ноября
23:59 · Россия. Премьер-лига
В этом сезоне АПЛ до сих пор не было тренерских отставок – в Серии А и РПЛ их уже по четыре
23:56 · Италия. Серия А
Названы условия возможного перехода Зелиньски в «Интер» слухи
22:54 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» не отпустит Осимхена в «Челси» в январе
22:23 · Италия. Серия А
«Верона» дважды отыгрывалась в матче с «Лечче»
21:59 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» поспорит с «Интером» и «Миланом» за двух защитников слухи
21:25 · Италия. Серия А
Конте договорился с «Ювентусом» слухи
19:24 · Италия. Серия А
Голкипер «Милана» отыграл матч с «Фиорентиной» с высокой температурой
Все новости
Рекомендуем