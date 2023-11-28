15-летний рекордсмен Камарда хочет играть только в «Милане»

Нападающий «Милана» Франческо Камарда не думает о переходе в другой клуб.

25 ноября 15-летний игрок стал самым молодым дебютантом в истории Серии А, выйдя на поле в поединке с «Фиорентиной». Вскоре после этого в прессе появилась информация об интересе к форварду со стороны английских грандов. По данным инсайдера Фабрицио Романо, итальянец полностью сосредоточен на «Милане» и не планирует уходить, несмотря на пристальное внимание к своей персоне, исходящее от статусных зарубежных клубов.

Руководство «россонери» уже обсуждает с юным талантом его первый профессиональный контракт, который может вступить в силу в марте, когда футболисту исполнится 16 лет.