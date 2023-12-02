«Милан» объявил стартовый состав на матч Серии А с «Фрозиноне»

Пресс-служба «Милана» опубликовала список тех футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в игре с «Фрозиноне».

Стартовый состав «Милана»: Меньян (вр), Калабрия (к), Томори, Эрнандес, Флоренци, Лофтус-Чик, Рейндерс, Муса, Чуквуэзе, Йович, Пулишич.

Встреча 14-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Фрозиноне» должна стартовать в 22:45 по московскому времени. Следить за всеми событиями игры вы сможете в прямой трансляции на портале LiveResult, которая пройдет в текстовом формате.

К игре «Милан» подходит на третьей строчке в турнирной таблице Серии А, а «Фрозиноне» — на десятой.

