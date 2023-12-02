«Милан» - «Фрозиноне»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 14-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» принимает «Фрозиноне».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Милан - Фрозиноне
Доступ после регистрации
Протокол игры
Меньян Майк•Калабрия Давиде•Томори Фикайо•Эрнандес Тео•Флоренци Алессандро•Лофтус-Чик Рубен•Рейндерс Тиджани•Муса Юнус•Чуквуэзе Саму•Йович Лука•Пулишич Кристиан
Турати Стефано•Монтеризи Иларио•Романьоли Симоне•Околи Меме•Ойоно Энтони•Бурабия Мехди•Барренечеа Энцо•Соуле Матиас•Рейньер Жезус•Ибрагимович Арийон•Чуни Марвин
02 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Бан пользователя