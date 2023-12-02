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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» - «Фрозиноне»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

02 Декабря 2023 • 22:15 Комментировать
Милан
0:0
Фрозиноне
1 1.47 X 4.90 2 7.10
1-й тайм

В рамках 14-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» принимает «Фрозиноне».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Милан0:0Фрозиноне
Меньян МайкКалабрия ДавидеТомори ФикайоЭрнандес ТеоФлоренци АлессандроЛофтус-Чик РубенРейндерс ТиджаниМуса ЮнусЧуквуэзе СамуЙович ЛукаПулишич Кристиан
Запасные: Побега ТоммазоАдли ЯсинБеннасер ИсмаэльКамарда ФранческоСимич Ян-КарлоХименес АлехандроКрунич РадеРомеро ЛукаТраоре ШакаМиранте АнтониоБартезаги ДавидеНава Лапо
Турати СтефаноМонтеризи ИлариоРоманьоли СимонеОколи МемеОйоно ЭнтониБурабия МехдиБарренечеа ЭнцоСоуле МатиасРейньер ЖезусИбрагимович АрийонЧуни Марвин
Запасные: Черофолини МикелеГарритано ЛукаХеддира ВалидБаэс ХаймеЛусуарди МатеусДжелли ФранческоЛулич КарлоБрешанини МаркоФраттали ПьерлуиджиКасо ДжузеппеКвернадзе ГкоргийЖорже Кайо
02 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фрозиноне

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МИЛАН ФРОЗИНОНЕ
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