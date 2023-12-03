Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли – о выходе Тео Эрнандеса в центре обороны: «Это была его идея»

03 Декабря 2023 • 01:46 Комментировать
Милан
3:1
Фрозиноне

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли рассказал, как решил переместить левого защитника Тео Эрнандеса в центр обороны.

Француз сыграл на непривычной для себя позиции в субботнем матче Серии А против «Фрозиноне», который завершился победой «россонери» со счётом 3:1.

«Это была его идея. Он обратился ко мне, сказав, что готов сыграть в центре обороны, если это потребуется.

Он качественно защищался, а также здорово продвигал мяч благодаря отличному владению левой ногой. Был лишь один неудачный момент, когда он сыграл нерешительно при стандарте. Тео показал большое желание помочь команде в условиях кадровых проблем», – высказался в интервью Sky Sport Пиоли.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли Тео Эрнандес ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 03 Декабря
01:23
Пиоли: «Милан» должен стать последовательнее, если намерен бороться за места на вершине»
00:45
«Милан» спокойно переиграл «Фрозиноне»
00:27
Меньян отметился ассистом в Серии А в третьем сезоне кряду
02 Декабря
22:15
«Милан» - «Фрозиноне»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
21:43
«Милан» объявил стартовый состав на матч Серии А с «Фрозиноне»
21:41
«Милан» настаивает на аренде Кивиора с правом выкупа
20:52
​Беннасер назвал три лучших карьерных момента с «Миланом»
02:33
Милан - Фрозиноне: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01 Декабря
22:00
В «Баварии» нашли звёздную замену Нойеру
19:27
Пиоли: «Тренер всегда одинок»
19:20
Актуальная ставка и прогноз на матч Милан – Фрозиноне чемпионата Италии – 2 декабря 2023
11:02
Мальдини — о Тонали: «Он не был нужен даже скаутам»
30 Ноября
21:39
Беннасер возвращается в заявку «Милана» после длительной травмы
11:44
Агент Кивиора находится в Милане, игрок хочет покинуть «Арсенал» 1
29 Ноября
16:33
Шевченко был предложен «Милану» в качестве временного тренера
16:28
Руководство «Милана» проведёт встречу с Пиоли, но тренера пока не собираются увольнять
28 Ноября
05:06
«Барселона» девять раз попала в каркас в матчах чемпионата – второй показатель в топ-5 лигах
04:25
15-летний рекордсмен Камарда хочет играть только в «Милане»
25 Ноября
02:48
Милан - Фиорентина: где смотреть прямую трансляцию онлайн
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лацио Лацио
Кальяри Кальяри
1
0
1.27 5.50 12.00
Видео
Окончен
Милан Милан
Фрозиноне Фрозиноне
3
1
1.02 20.00 100.00
Видео
03.12.23 в 14:30
Лечче Лечче
Болонья Болонья
2.80 3.35 2.60
Видео
03.12.23 в 17:00
Фиорентина Фиорентина
Салернитана Салернитана
1.45 4.80 7.00
Видео
03.12.23 в 17:00
Удинезе Удинезе
Верона Верона
1.85 3.55 4.60
Видео
03.12.23 в 20:00
Сассуоло Сассуоло
Рома Рома
3.30 3.65 2.17
Видео
03.12.23 в 22:45
Наполи Наполи
Интер Милан Интер Милан
2.70 3.50 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 03 Декабря
01:46 · Италия. Серия А
Пиоли – о выходе Тео Эрнандеса в центре обороны: «Это была его идея»
01:23 · Италия. Серия А
Пиоли: «Милан» должен стать последовательнее, если намерен бороться за места на вершине»
00:46 · Италия. Серия А
Гамшик: «Наполи» может обыграть «Интер»
00:45 · Италия. Серия А
«Милан» спокойно переиграл «Фрозиноне»
00:27 · Италия. Серия А
Меньян отметился ассистом в Серии А в третьем сезоне кряду
02 Декабря
22:15 · Италия. Серия А
«Милан» - «Фрозиноне»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
22:08 · Италия. Серия А
«Лацио» в большинстве переиграл «Кальяри»
21:43 · Италия. Серия А
«Милан» объявил стартовый состав на матч Серии А с «Фрозиноне»
21:41 · Англия. Премьер-лига
«Милан» настаивает на аренде Кивиора с правом выкупа
21:37 · Россия. Премьер-лига
Представители «Болоньи» и «Лацио» несколько раз просматривали Тикнизяна слухи
21:22 · Италия. Серия А
Педро – единственный испанец, забивающий в топ-5 лигах в 15 сезонах подряд
20:52 · Италия. Серия А
​Беннасер назвал три лучших карьерных момента с «Миланом»
20:12 · Италия. Серия А
​Беннасер мечтает о победе в Лиге чемпионов с «Миланом»
18:54 · Италия. Серия А
«Дженоа» не удержал победный результат в матче с «Эмполи»
18:38 · Италия. Серия А
​«Аль-Хиляль» отказался от идеи пригласить Моуринью
Все новости
Рекомендуем