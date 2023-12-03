Пиоли – о выходе Тео Эрнандеса в центре обороны: «Это была его идея»

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли рассказал, как решил переместить левого защитника Тео Эрнандеса в центр обороны.

Француз сыграл на непривычной для себя позиции в субботнем матче Серии А против «Фрозиноне», который завершился победой «россонери» со счётом 3:1.

«Это была его идея. Он обратился ко мне, сказав, что готов сыграть в центре обороны, если это потребуется.

Он качественно защищался, а также здорово продвигал мяч благодаря отличному владению левой ногой. Был лишь один неудачный момент, когда он сыграл нерешительно при стандарте. Тео показал большое желание помочь команде в условиях кадровых проблем», – высказался в интервью Sky Sport Пиоли.