Мальдини — о Тонали: «Он не был нужен даже скаутам»

Бывший технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о покупке и продаже полузащитника Сандро Тонали.

Напомним, Тонали перешёл в «Милан» в сентябре 2020 года из «Брешии». Покинул же итальянский клуб полузащитник через три года, перебравшись в «Ньюкасл» за 64 миллиона евро.

«Мы бы сделали всё возможное, чтобы не отпускать его. За Сандро мы выложили 1/5 общеизвестной стоимости и провели жаркие дискуссии с генеральным директором и владельцами: он не был нужен даже скаутам», — цитирует Мальдини журналист Николо Скира.

В текущем сезоне Тонали провёл за «Ньюкасл» 12 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Напомним, недавно итальянский футболист был дисквалифицирован на 10 месяцев за участие в ставках.