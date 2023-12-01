Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мальдини — о Тонали: «Он не был нужен даже скаутам»

01 Декабря 2023 • 11:02 Комментировать
Милан
...
Фрозиноне
1 1.45 X 4.80 2 7.10
02.12 22:45

Бывший технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о покупке и продаже полузащитника Сандро Тонали.

Напомним, Тонали перешёл в «Милан» в сентябре 2020 года из «Брешии». Покинул же итальянский клуб полузащитник через три года, перебравшись в «Ньюкасл» за 64 миллиона евро.

«Мы бы сделали всё возможное, чтобы не отпускать его. За Сандро мы выложили 1/5 общеизвестной стоимости и провели жаркие дискуссии с генеральным директором и владельцами: он не был нужен даже скаутам», — цитирует Мальдини журналист Николо Скира.

В текущем сезоне Тонали провёл за «Ньюкасл» 12 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Напомним, недавно итальянский футболист был дисквалифицирован на 10 месяцев за участие в ставках.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Милан Паоло Мальдини Сандро Тонали ещё теги

Новости по матчу

30 Ноября
21:39
Беннасер возвращается в заявку «Милана» после длительной травмы
11:44
Агент Кивиора находится в Милане, игрок хочет покинуть «Арсенал»
29 Ноября
16:33
Шевченко был предложен «Милану» в качестве временного тренера
16:28
Руководство «Милана» проведёт встречу с Пиоли, но тренера пока не собираются увольнять
28 Ноября
05:06
«Барселона» девять раз попала в каркас в матчах чемпионата – второй показатель в топ-5 лигах
04:25
15-летний рекордсмен Камарда хочет играть только в «Милане»
25 Ноября
02:48
Милан - Фиорентина: где смотреть прямую трансляцию онлайн
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ФРОЗИНОНЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 01 Декабря
11:50 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» принял важное решение по де Дзерби, которым интересуется «Реал»
11:26 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг сообщил Онана, что посадит его на скамейку в случае новой ошибки 1
11:17 · Англия. Премьер-лига
Балотелли: Роджерс — худший тренер в моей карьере
11:02 · Англия. Премьер-лига
Мальдини — о Тонали: «Он не был нужен даже скаутам»
10:26 · Англия. Премьер-лига
Холанн лишь десятый: Назван лучший трансфер «Манчестер Сити»
01:53 · Англия. Чемпионшип
​Корейский нападающий клуба АПЛ вляпался в сексуальный скандал на родине
30 Ноября
22:47 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» впервые в истории вышел в плей-офф еврокубка 1
21:35 · Англия. Премьер-лига
​Онана боится потерять место в основе «Манчестер Юнайтед» из-за Кубка Африки 4
20:57 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» готова продать Дендонкера
20:28 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» нашёл усиление в Бундеслиге
19:46 · Англия. Премьер-лига
​Дайч прокомментировал слухи о своём контракте
19:05 · Англия. Премьер-лига
​С «Эвертона» могут ещё раз снять очки
18:54 · Англия. Премьер-лига
​Назван момент, когда Гвардиола мог уйти из «Манчестер Сити»
18:40 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола проводил частный ужин с Уокером в японском ресторане
18:24 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» ведёт переговоры с Томиясу
Все новости
Рекомендуем