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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Милан» должен стать последовательнее, если намерен бороться за места на вершине»

03 Декабря 2023 • 01:23 Комментировать
Милан
3:1
Фрозиноне

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о выступлении своей команды после победы над «Фрозиноне» (3:1).

Сегодняшний успех позволил «россонери» закрепиться на третьей строчке – у коллектива Пиоли 29 набранных очков при 14 сыгранных матчах. Выше располагаются «Интер» (32 очка после 13 игр) и «Ювентус» (33 очка, 14 матчей).

«Нашей целью было вернуться на победный путь. Мы провели два подряд домашних матча в Серии А, сумев выиграть оба раза. Это уже небольшой шаг вперёд, но нам предстоит долгий путь. Мы должны стать последовательнее, если хотим бороться за места на вершине. Разумеется, чем быстрее вернутся травмированные игроки, тем проще будет этого достичь», – цитирует Football Italia Пиоли.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли

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