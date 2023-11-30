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Агент Кивиора находится в Милане, игрок хочет покинуть «Арсенал»

30 Ноября 2023 • 11:44 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
1 1.30 X 5.70 2 10.50
02.12 18:00

Защитник лондонского «Арсенала» Якуб Кивиор хотел бы покинуть команду Микеля Артеты, так как получает мало игровой практики. По информации от журналиста Николо Скиры, агент футболиста в данный момент находится в Милане, где пытается обустроить будущее своего клиента.

Ранее сообщалось, что «Милан» определил Кивиора своей приоритетной целью на зимнее трансферное окно. При этом «Арсенал» не хочет отдавать футболиста в аренду с правом выкупа, так как рассчитывает на него в будущем.

Напомним, Кивиор ранее выступал в итальянской Серии А в составе «Специи», где провёл полтора сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Якуб Кивиор

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