Меньян отметился ассистом в Серии А в третьем сезоне кряду

Голкипер «Милана» Майк Меньян продлил серию из сезонов с результативными действиями.

На 50-й минуте сегодняшнего матча против «Фрозиноне» француз сделал голевую передачу на Кристиана Пулишича, установившего на табло счёт 2:0. Меньяну удалось отметиться ассистом уже в третьем розыгрыше Серии А подряд (в двух предыдущих сезонах также было по одному ассисту), докладывает Opta, и именно он лидирует среди вратарей по количеству результативных пасов в чемпионате Италии с сезона-2004/05.

Майк Меньян пополнил ряды «Милана» летом 2021 года, перебравшись из «Лилля». Сегодняшний матч – 84-й для кипера в составе «россонери».