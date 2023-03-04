В АПЛ забили второй самый быстрый гол в истории

В одном из субботних матчей 26-го тура Премьер-лиги Англии играют «Арсенал» и «Борнмут». Чтобы открыть счёт, гостям понадобилось всего лишь 9 секунд и 11 миллисекунд - отличился Филип Биллинг. Это второй самый быстрый гол в истории АПЛ, о чём рассказывают специалисты из Opta.

Самым быстрым голом в истории Премьер-лиги остаётся гол Шейна Лонга за «Саутгемптон» в матче против «Уотфорда». Игра проходила в апреле 2018 года. Тогда ирландцу для гола хватило 7 секунд и 69 миллисекунд.

Следить за матчем Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Борнмутом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.