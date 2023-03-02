«Арсенал» установил ценник на Тирни

Левый защитник «Арсенала» Киран Тирни может быть продан в летнее трансферное окно.

Шотландец хотел бы получать больше игровой практики, поэтому рассматривает возможность ухода из лондонского клуба. Интерес к 25-летнему футболисту, как сообщалось ранее, проявляет «Ньюкасл». Руководство «канониров» готово выслушать предложения по Тирни, но намерено выручить от продажи не менее 28 млн евро – примерно за эту же сумму игрок был приобретён у «Селтика» в 2019 году.

Контракт Кирана Тирни с «Арсеналом» рассчитан до 2026 года. В нынешней кампании латераль появился на поле 26 раз, отметившись одним голом и одной результативной передачей.