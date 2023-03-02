Артета: «В восторге от победы и от того, как мы играли после 25-й минуты»

Наставник лидера АПЛ Микель Артета поделился комментарием после разгромной победы «канониров» над «Эвертоном». «Арсенал» сполна отыгрался за обидное поражение месячной давности на «Гудисон Парке» и отправил в ворота Джордана Пикфорда целых четыре мяча.

«Я в восторге от победы и от того, как мы играли после первых 25 минут матча. У нас были трудности на старте. И как только мы забили первый гол, игра открылась. Нам нужен был один волшебный момент, и Букайо Сака создал его. После этого мы стали лучше и одержали заслуженную победу в игре. Очень доволен качеством игры, которое мы продемонстрировали, мы могли забить ещё больше», - цитирует Артету ВВС.

Теперь «канониры» в ожидании следующего матча в АПЛ, его «Арсенал» снова сыграет против аутсайдера лиги на домашней арене – «Борнмута», игра состоится 4 марта.