«Арсенал» озвучил состав на матч с «Борнмутом»

В субботу «Арсенал» будет принимать «Борнмут» в рамках 26-го тура Английской премьер-лиги. Рулевой «канониров» Микель Артета принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Рамсдейл, Зинченко, Салиба, Габриэль, Томиясу, Парти, Эдегор, Виейра, Сака, Троссар, Мартинелли.

«Арсенал» является лидером чемпионата Англии. Ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» «канониры» опережают на пять очков.

Матч чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Борнмутом» стартует в 18:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.