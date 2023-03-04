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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» уступал 0:2 аутсайдеру и вырвал победу в последней атаке

04 Марта 2023 • 20:00 Комментировать (6)
Арсенал
3:2
Борнмут
окончен

После трёх побед подряд «Арсенал» принимал «Борнмут» и пощекотал нервы своим болельщикам. «Канониры» почти безраздельно контролировали мяч, создавали момент за моментом, но сначала пропускали и пропускали.

Уже на первой минуте у гостей Филип Биллинг замкнул прострел с правого фланга и открыл счет. Из опасных моментов первого тайма отметим отличную игру вратарей, который минимум по разу действительно выручили свои команды. «Канониры» снова пропустили с единственного углового у своих ворот, Маркос Сенеси забил головой. Такой же стандарт у столичной команды в итоге также стал результативным, Эмил Смит-Роу подобрал мяч после подачи и точно сыграл на Томаса Парти, который в касание пробил в цель. На 70-й минуте Бен Уайт ударом с лета сравнял счет. Вскоре Букайо Сака с рикошетом с острого угла попал в штангу - 2:2.  На восьмой компенсированной минуте в последней атаке «Арсенал» чудом успел вырвать победу - героем дня стал Райс Нелсон, который с линии штрафной поразил цель - 3:2.

«Арсенал» лидирует с отрывом в пять очков, соперник - в зоне вылета.

Протокол игры  
Арсенал3:2Борнмут
  1'Биллинг Филип (0:1)
  57'Сенеси Маркос (0:2)
(1:2) Парти Томас62'  
(2:2) Уайт Бен70'  
(3:2) Нелсон Райс90'  
Рамсдейл АаронТомиясу Такэхиро 46' (Уайт Бен ( 46') Салиба ВильямГабриэль дос СантосЗинченко АлександрЭдегор МартинПарти ТомасВиейра Фабиу 84' (Джака Гранит ( 84') Сака БукайоТроссар Леандро 22' (Смит-Роу Эмил ( 22'Нелсон Райс 69') Мартинелли Габриэл
Запасные: Тирни КиранКивёр ЯкубХолдинг РобТёрнер МэттЖоржиньо IIЖезус Габриэл
Нето Мурара  64'Мефам Крис  86'Стивенс ДжекСенеси МаркосСмит АдамЗемура Джордан 64' (Энтони Джейдон ( 64') Уттара Данго 82' (Кристи Райан ( 82') Ротуэлл Джо 71' (Кук Льюис ( 71') Биллинг ФилипСеменьо Антуан 64' (Фредерикс Райан ( 64') Соланке Доминик
Запасные: Траверс МаркСтэйси ДжекМур КифферEuan PollockРэндолф Даррен
04 марта. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Борнмут
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
04 Марта 2023 в 20:34
ай скора везуха да подсужевание закончаца.. везуха так уж точна.. кхе-кхе.. )))
LMI
04 Марта 2023 в 20:27
Да манал я такое. Годы не те, чтобы валерьяну с валидолом вперемешку
С победой ..ять
aegur
04 Марта 2023 в 20:04
судья походу ждал когда пушкари третий гол забьют))
InterSan
04 Марта 2023 в 20:18
Тоже об этом думал, когда смотрел. Переиграл немало.
Zed2891
04 Марта 2023 в 20:47
Переиграл, не переиграл, хватит оправдания выдумывать и нытье разводить. А вот в плане настроя на игру и тактической гибкости, мистер бриалин, как был нулем так и остался, вряд ли чемпионами будут.
Alex1972
04 Марта 2023 в 20:02
Вся красота футбола и эмоций в одном матче... Браво, Арсенал!! ..👏👏👏..
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