«Арсенал» уступал 0:2 аутсайдеру и вырвал победу в последней атаке

После трёх побед подряд «Арсенал» принимал «Борнмут» и пощекотал нервы своим болельщикам. «Канониры» почти безраздельно контролировали мяч, создавали момент за моментом, но сначала пропускали и пропускали.

Уже на первой минуте у гостей Филип Биллинг замкнул прострел с правого фланга и открыл счет. Из опасных моментов первого тайма отметим отличную игру вратарей, который минимум по разу действительно выручили свои команды. «Канониры» снова пропустили с единственного углового у своих ворот, Маркос Сенеси забил головой. Такой же стандарт у столичной команды в итоге также стал результативным, Эмил Смит-Роу подобрал мяч после подачи и точно сыграл на Томаса Парти, который в касание пробил в цель. На 70-й минуте Бен Уайт ударом с лета сравнял счет. Вскоре Букайо Сака с рикошетом с острого угла попал в штангу - 2:2. На восьмой компенсированной минуте в последней атаке «Арсенал» чудом успел вырвать победу - героем дня стал Райс Нелсон, который с линии штрафной поразил цель - 3:2.

«Арсенал» лидирует с отрывом в пять очков, соперник - в зоне вылета.