Нелсон: «Я счастлив, нам всем нужны такие моменты»

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата лондонский «Арсенал» одержал волевую победу в игре с «Борнмутом», забив победный мяч на последней минуте игры. Это сделал Райс Нелсон, вышедший на замену на 69-й минуте игры. Автор победного гола прокомментировал свои чувства.

- Когда мяч летел ко мне, я подумал «дай мне шанс». И сейчас я счастлив. Я обработал мяч правой ногой и пробил левой. Нам всем нужны такие моменты. Мы думаем о своей игре, мы не смотрим на конкурентов. Как фанат «Арсенала», я восхищен этой игрой и результатом, - цитирует слова Райса BBC Sport.