​«Арсенал» потерял Троссара из-за травмы

В субботу «Арсенал» проводил домашний матч Премьер-лиги против «Борнмута». Атакующий полузащитник лондонской команды Леандро Троссар провёл на футбольном поле только полтайма. 28-летнего бельгийца пришлось менять по причине полученной им травмы.

В ближайшее время Леандро Троссар пройдёт медицинское обследование, по итогам которого наверняка станут известны сроки его восстановления.

После зимнего трансфера Леандро Троссар успел провести за «Арсенал» восемь матчей. В них бельгиец забил один гол и отдал два голевых паса на партнёров.

Напомним, что «Арсенал» обыграл «Борнмут» на своём поле со счётом 3:2.