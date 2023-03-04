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«Арсенал» - «Борнмут»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2

04 Марта 2023 • 17:30 Комментировать (1)
Арсенал
2:2
Борнмут
1 1.72 X 2.45 2 15.00
2-й тайм

В 26-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Арсенал» и «Борнмут».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Арсенал1:2Борнмут
 1'Биллинг Филип (0:1)
 57'Сенеси Маркос (0:2)
(1:2) Парти Томас62' 
Рамсдейл АаронТомиясу Такэхиро 46' (Уайт Бен ( 46') Салиба ВильямГабриэль дос СантосЗинченко АлександрЭдегор МартинПарти ТомасВиейра ФабиуСака БукайоТроссар Леандро 22' (Смит-Роу Эмил ( 22'Нелсон Райс 69') Мартинелли Габриэл
Запасные: Тирни КиранКивёр ЯкубХолдинг РобТёрнер МэттЖоржиньо IIЖезус ГабриэлДжака Гранит
Нето Мурара  64'Мефам КрисСтивенс ДжекСенеси МаркосСмит АдамЗемура Джордан 64' (Энтони Джейдон ( 64') Уттара ДангоРотуэлл ДжоБиллинг ФилипСеменьо Антуан 64' (Фредерикс Райан ( 64') Соланке Доминик
Запасные: Траверс МаркСтэйси ДжекМур КифферКук ЛьюисEuan PollockКристи РайанРэндолф Даррен
04 марта. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
Текстовая трансляция 
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АРСЕНАЛ БОРНМУТ
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Комментарии (1)
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Zed2891
04 Марта 2023 в 19:28
Бриалинового на мороз, не будет он чемпионом никогда, хоть миллиард ему дай, тактический ноль и тухлый мотиватор
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