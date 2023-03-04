«Арсенал» - «Борнмут»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2

В 26-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Арсенал» и «Борнмут».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Арсенал - Борнмут
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Протокол игры
|1'Биллинг Филип (0:1)
|57'Сенеси Маркос (0:2)
|(1:2) Парти Томас62'
Рамсдейл Аарон•Томиясу Такэхиро46' (Уайт Бен (46') •Салиба Вильям•Габриэль дос Сантос•Зинченко Александр•Эдегор Мартин•Парти Томас•Виейра Фабиу•Сака Букайо•Троссар Леандро22' (Смит-Роу Эмил (22'•Нелсон Райс69') •Мартинелли Габриэл
04 марта. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
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