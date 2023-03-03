Артета: «Жезус не далёк от возвращения на поле»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии нападающего Габриэля Жезуса, который до сих пор восстанавливается после травмы, которую получил на чемпионате мира в составе сборной Бразилии. Напомним, форвард отсутствует уже около трёх месяцев.

«Жезус не далёк от возвращения на поле. Не хочу ставить какие-либо временные рамки, но могу сказать, что он уже делает определённые вещи с командой. Габриэль с каждым днём чувствует себя всё лучше. Доктора тоже уверены в нём», – сказал Артета на пресс-конференции.

Жезус в своём первом сезоне за «Арсенал» успел отметиться пятью голами и пятью ассистами в АПЛ.