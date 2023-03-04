Артета: «Салиба с первых тренировок показал, насколько велик его потенциал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об успехах Вильяма Салиба.

21-летний центральный защитник стал важным игроком «канониров» сразу после возвращения из аренды в «Марселе».

«В первую неделю я с ним не разговаривал – я просто хотел увидеть, как он ведёт себя без моего вмешательства, как мыслит. Я хотел увидеть настоящего Салиба. После этого мы поговорили.

Он сумел сходу оказать влияние на команду. На первых же тренировках после его возвращения стало понятно, что в нём заложен огромный потенциал. Он сразу был настроен доказать свою пригодность для игры в основе «Арсенала», – цитируют Артету английские СМИ.