Артета прокомментировал победу над «Борнмутом»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал невероятную победу над «Борнмутом» в матче Премьер-лиги.

«Я абсолютно счастлив, это было невероятным безумием. Это был действительно особенный способ, и потребовалась вся игра до последней секунды, чтобы одержать победу. Я действительно горжусь своими футболистами», — цитирует испанского специалиста издание BBC.

Артета отметил, что для коллектива было важно одержать три победы за неделю в рамках чемпионата, не выделив победу над «Борнмутом» среди остальных результатов «канониров» в нынешнем сезоне.

Напомним, что «Арсенал» одержал непростую домашнюю победу, отыгравшись со счёта 0:2 к 57-й минуте. Решающий мяч Рис Нельсон забил в последней атаке.