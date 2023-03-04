О'Нил: «Думал, что игра уже закончена»

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата лондонский «Арсенал» одержал волевую победу в игре с «Борнмутом», забив победный мяч на последней минуте игры. По ходу игры «вишни» вели в счете с разницей в два мяча. События матча прокомментировал Гари О'Нил - наставник «Борнмута».

- Я думаю, что начало было очень хорошим, против лучшей команды в чемпионате. Обычно приезжающих сюда быстро раскалывают, но не нас. Думал, что игра была сделана, «Арсенал» много владел мячом, но мы должны были забивать еще на контратаках. Такое поражение очень тяжело принять. Ребята очень расстроены, - цитирует слова О'Нила BBC Sport.