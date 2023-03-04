​«Арсенал» в этом чемпионате набрал 15 очков в матчах, по ходу которых проигрывал

В субботу лондонский «Арсенал» снова проявил характер. Команда Микеля Артеты уступала по ходу игры с «Борнмутом» со счётом 0:2, но в итоге победила 3:2. Победный гол «канониры» забили на последних секундах матча.

В нынешнем чемпионате Англии «Арсенал» набрал уже 15 очков в матчах, по ходу которых уступал в счёте. На этот факт обращает внимание Football Talk.

«Арсенал» остаётся на первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Второй «Манчестер Сити» «канониры» опережают на пять зачётных баллов.

Ближайший матч «Арсенал» проведёт 9 марта – против лиссабонского «Спортинга» в Лиге Европы.