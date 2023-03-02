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Уилшер может убедить Райса перейти в «Арсенал»

02 Марта 2023 • 22:07 Комментировать
Арсенал
...
Борнмут
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04.03 18:00

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшер может сыграть ключевую роль в трансфере Деклана Райса из «Вест Хэма».

«Канониры» – одни из главных, но далеко не единственные претенденты на хавбека сборной Англии. Летом за 24-летнего футболиста развернётся ожесточённая борьба среди местных грандов, и Джек Уилшер, согласно сведениям Daily Mail, готов помочь «Арсеналу» с осуществлением громкого трансфера.

За период недолгого выступления в «Вест Хэме» Уилшер, ныне возглавляющий молодёжный состав «канониров», сдружился с Райсом и до сих пор поддерживает с ним связь, что, вероятно, значительно повысит шансы «Арсенала» на успех в переговорах.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон Джек Уилшер Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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