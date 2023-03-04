Арсенал - Борнмут: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 26-м туре Премьер-лиги Англии «Арсенал» сыграет против «Борнмута». В последние годы «канониры» обычно разбирались с данным противника, а в этом сезоне лондонцы сильнее, чем обычно, и претендуют на победу в турнире. Поэтому никто расслабляться не будет, и у команды Микеля Артеты, как считается, намного выше шансы на победу в этой паре.

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