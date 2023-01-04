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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» на классе разгромил «Борнмут»

04 Января 2023 • 00:51 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:0
Борнмут
окончен

«Манчестер Юнайтед» продолжает уверенно выступать в Премьер-лиге. Сегодня команда Эрика тен Хага принимала «Борнмут» и не оставила сопернику ни шанса. В середине первого тайма после подачи со штрафного Каземиро сыграл на опережение и ногой протолкнул мяч в ближнюю часть ворот. Сразу после перерыва «красные дьяволы» разыграли красивую атаку на скорости, ее начал Люк Шоу, он же и поставил точку ударом с центра штрафной. Вскоре дважды выручил Давид де Хеа, не позволив противнику вернуться в игру. Под конец игры Алехандро Гарначо направил мяч в перекладину, а Джейдон Энтони в ответ не попал в рамку. Тут же Люк Шоу длинным пасом нашел впереди Бруну Фернандеша, а тот вывел на убойную позицию Маркуса Рэшфорда - 3:0.

«МЮ» делит третье место, его соперник - 14-е.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед3:0Борнмут
(1:0) Каземиро Карлос23'  
(2:0) Шоу Люк49'  
(3:0) Рэшфорд Маркус86'  
Де Хеа ДавидУан-Биссака Аарон 69' (Эланга Энтони ( 69') Магуайр ГарриЛинделоф Виктор 88' (Мартинес Лисандро ( 88') Шоу ЛюкКаземиро КарлосЭриксен Кристиан 68' (Фред Сантос ( 68') Фернандеш БрунуВан де Бек Донни 45' (Гарначо Алехандро ( 45') Рэшфорд МаркусМарсьяль Антони 69' (Далот Диогу ( 69')
Запасные: Варан РафаэльХитон ТомМактоминай СкоттМаласиа Тирелл
Траверс МаркСмит Адам  46' 63' (Стэйси Джек ( 63'  75') Мефам КрисСенеси МаркосКелли ЛлойдКристи Райан 76' (Дембеле Сирики ( 76') Кук ЛьюисХефферсон Лерма 84' (Ротуэлл Джо ( 84') Энтони ДжейдонСоланке ДоминикБиллинг Филип  36' 76' (Мур Киффер ( 76')
Запасные: Стивенс ДжекЛоу ДжамалЗемура ДжорданПирсон БенПлейн Кэмерон
03 января. Стадион "Олд Траффорд".

 

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Манчестер Юнайтед Борнмут
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