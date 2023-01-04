«МЮ» на классе разгромил «Борнмут»

«Манчестер Юнайтед» продолжает уверенно выступать в Премьер-лиге. Сегодня команда Эрика тен Хага принимала «Борнмут» и не оставила сопернику ни шанса. В середине первого тайма после подачи со штрафного Каземиро сыграл на опережение и ногой протолкнул мяч в ближнюю часть ворот. Сразу после перерыва «красные дьяволы» разыграли красивую атаку на скорости, ее начал Люк Шоу, он же и поставил точку ударом с центра штрафной. Вскоре дважды выручил Давид де Хеа, не позволив противнику вернуться в игру. Под конец игры Алехандро Гарначо направил мяч в перекладину, а Джейдон Энтони в ответ не попал в рамку. Тут же Люк Шоу длинным пасом нашел впереди Бруну Фернандеша, а тот вывел на убойную позицию Маркуса Рэшфорда - 3:0.

«МЮ» делит третье место, его соперник - 14-е.