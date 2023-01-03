Тен Хаг: «Борнмут» может удивить нас»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от очередного тура Английской премьер-лиги, где его команде предстоит сразиться с «Борнмутом» у себя дома. Матч стартует сегодня в 22:00 по московскому времени.

«Они могут удивить нас, поэтому нам нужно быть подготовленными. У них есть хороший состав, который прилично забивает. Если ты не готов к игре, у тебя всегда будут проблемы», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, у «Манчестер Юнайтед» пока две победы подряд после возобновления сезона. Команда поднялась на четвёртую строчку в чемпионате Англии, имея при этом один матч в запасе.