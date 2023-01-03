Павлюченко: «Манчестер Юнайтед» преобразился после ухода Роналду»

Португальский нападающий Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» и уже нашел себе новое пристанище в экзотической Саудовской Аравии. Контракт с ним был расторгнут в тот момент, когда Роналду находился в Катаре на чемпионате мира. Бывший футболист российской сборной Роман Павлюченко считает, что команда выиграла от этого и преобразилась.

- «Манчестер Юнайтед«» стал более качественно выглядеть после ухода Криштиану Роналду и преобразился. Команда отлично вышла с паузы и добыла две сухих победы, показав отличный футбол как в обороне, так и в нападении, - цитирует слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».