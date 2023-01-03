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«МЮ» готовит 60 миллионов евро за Коло-Муани

03 Января 2023 • 11:41 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Борнмут
1 1.25 X 6.00 2 12.50
Через 10 ч. 50 мин.

«Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда франкфуртского «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани. По информации от французского издания L’Equipe, «красные дьяволы» готовятся заплатить за нападающего 60 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» как раз сейчас нуждается в услугах нового форварда после ухода Криштиану Роналду. Главный тренер Эрик тен Хаг не исключил, что уже в январе ряды команды может пополнить нападающего.

24-летний Коло-Муани выступает за «Айнтрахт» лишь полгода, но за этот срок футболист показал отличные цифры в Бундеслиге, забив 5 голов и отдав 9 ассистов 14 турах. Благодаря этому главный тренер сборной Франции Дидье Дешам включил Рандаля в заявку на чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Айнтрахт Франкфурт Трансферы футбола - зима 2023 Рандаль Коло-Муани
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БОРНМУТ
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