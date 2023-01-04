Де Хеа вошёл в топ-10 футболистов «Манчестер Юнайтед» по количеству матчей за клуб

В матче девятнадцатого тура английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» сражается дома с «Борнмутом», и в составе команды Эрика тен Хага выступает также испанский вратарь Давид де Хеа, для которого это уже 510-й матч за клуб с учетом всех турниров. Де Хеа вошел в десятку самых опытных футболистов «Манчестер Юнайтед», и теперь он будет приближаться к Денису Ирвайну с 529-ю матчами, Тони Дунну с 535-ю и Алексу Степни - 539 матчей. А там дальше уже сам Уэйн Руни - 559 матчей.

Следить за событиями игры в рамках английского чемпионата между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее уже доступна на нашем сайте.