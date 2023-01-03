С момента дебюта Эриксена в АПЛ больше ассистов отдал только де Брёйне

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен отдал свой 72-й по счёту ассист в АПЛ. Теперь с момента его дебюта в Англии только у Кевина де Брёйне больше голевых передач, чем у него – 94. Фактом делится Opta.

Прямо сейчас «красные дьяволы» Эрика тен Хага принимают дома одного из аутсайдеров АПЛ в текущем сезоне – «Борнмут», Эриксен отдал ассист на Каземиро, который замкнул подачу датчанина и открыл счёт – 1:0.

На данный момент в игре перерыв, следите за самыми интересными событиями матча в текстовой трансляции на портале Liveresult.ru.