Тен Хаг не стал исключать, что «МЮ» отзовёт Диалло из аренды в «Сандерленде»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вполне допускает, что Амад Диалло скоро вернётся из аренды в «Сандерленде». Манкунианцы могут вернуть ивуарийца из аренды для глубины состава. Команда находится в поисках нового форварда, а Диалло как раз способен сыграть на этой позиции, хотя более привычным амплуа для Амада является фланг атаки.

«Сейчас мы рассматриваем все варианты. Я вижу в нём потенциал, но если мы и решим вернуть Амада, то это произойдёт только в том случае, если мы будем уверены, что он потянет уровень основы «Манчестер Юнайтед». В данный момент я бы не хотел прерывать его хороший прогресс в «Сандерленде», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.