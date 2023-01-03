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Тен Хаг не стал исключать, что «МЮ» отзовёт Диалло из аренды в «Сандерленде»

03 Января 2023 • 13:56 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Борнмут
1 1.25 X 6.00 2 12.50
Через 7 ч. 43 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вполне допускает, что Амад Диалло скоро вернётся из аренды в «Сандерленде». Манкунианцы могут вернуть ивуарийца из аренды для глубины состава. Команда находится в поисках нового форварда, а Диалло как раз способен сыграть на этой позиции, хотя более привычным амплуа для Амада является фланг атаки.

«Сейчас мы рассматриваем все варианты. Я вижу в нём потенциал, но если мы и решим вернуть Амада, то это произойдёт только в том случае, если мы будем уверены, что он потянет уровень основы «Манчестер Юнайтед». В данный момент я бы не хотел прерывать его хороший прогресс в «Сандерленде», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сандерленд Манчестер Юнайтед Амад Диалло
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