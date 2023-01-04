Тен Хаг: «Рэшфорд снова был в ударе»

В Англии проходят матчи девятнадцатого тура Премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Борнмут», забив тому три безответных мяча. Последний из них записал на свой счет Маркус Рэшфорд, который вошел во вкус - забивает уже в трех играх кряду. Его выступлениями очень доволен наставник клуба Эрик тен Хаг:

- Маркус Рэшфорд снова отлично выступил, то же самое могу сказать про Марсьяля. Они верят в свою возможность, они знают, что другие игроки создадут ее, они ждут ее и сфокусированы на ней, - цитирует слова тен Хага BBC Sport.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сразится с «Манчестер Сити».