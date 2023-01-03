Тен Хаг: «Нам нужен новый форвард»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал понять, что его команде нужен новый нападающий. По мнению нидерландского специалиста, потребность в нападающем обостряется из-за напряжённого графика после чемпионата мира.

«Нам предстоит сыграть ещё много матчей, поэтому мы хотели бы заполучить нового форварда. Мы хотим пригласить того, который способен внести свой вклад. Иначе ты просто выкинешь деньги на ветер, а не усилишь состав», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» после возобновления Английской премьер-лиги поднялся на четвёртую строчку в турнирной таблице, одержав две победы подряд.