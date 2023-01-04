О'Нил: «Мы не заслужили такое поражение»

В Англии проходят матчи девятнадцатого тура Премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Борнмут», забив тому три безответных мяча. Наставник «вишен», Гари О'Нил, расстроен итогами игры - он считает, что его команда, хоть и сыграла хуже соперника, столь крупного поражения все-таки не заслуживала.

- Я думаю, что сыграли мы хорошо, это совершенно не был матч на 0:3. Счет выглядит слишком жестоко. У нас было шесть прекрасных возможностей. У нас было достаточно большое владение мячом для «Олд Траффорда» и мы создавали шансы. Но их голкипер сыграл на должном уровне, - цитирует слова О'Нила BBC Sport.