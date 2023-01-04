Шоу: «Чувствуем, как возвращается уверенность в себе»

В Англии проходят матчи девятнадцатого тура Премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Борнмут», забив тому три безответных мяча. Успех команды прокомментировал защитник Люк Шоу, он считает, что последние успехи команды приводят к тому, что растет уверенность в своих силах.

- Это очень хороший результат, хотя временами мы расслаблялись и пропускали выпады конкурента. Но Давид де Хеа спас нас. Есть что еще улучшать, но мы чувствуем, как возвращается уверенность в своих силах, и не только среди игроков, это чувство, которое испытывает весь клуб. Будем стараться дарить радость и дальше, - цитирует слова Шоу BBC Sport.