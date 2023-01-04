​Тен Хаг: «Мы забили отличные голы, но могли и пропустить»

В Англии проходят матчи девятнадцатого тура Премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Борнмут», забив тому три безответных мяча. Тем не менее, главный тренер «Манчестера», нидерландский специалист Эрик тен Хаг, не вполне доволен игрой своей команды в обороне. Он посетовал на то, что «МЮ» мог много пропустить.

- Мы забили отличные голы, могли забить и больше, но я недоволен тем, что мы допустили много работы для де Хеа. Нам надо играть умнее в этом смысле, и мы будем над этим работать Есть варианты для защиты, но у нас такой плотный календарь, что приходится тасовать состав, - цитирует слова тен Хага BBC Sport.