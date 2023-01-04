Де Хеа: «Все в команде жаждут побед»

В Англии проходят матчи девятнадцатого тура Премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Борнмут», забив тому три безответных мяча. Успех команды прокомментировал голкипер Давид де Хеа, который в этой игре вошел в десятку самых опытных игроков в истории клуба.

- Мы сыграли очень хорошо, забили мяч со штрафного, а в начале второго тайма контролировали игру. Правда, после второго мяча у них был опасные атаки, но мне удалось спасти команду в самых неприятных ситуациях. Мы получили три очка, в раздевалке такое чувство, что все жаждут побед, - цитирует слова испанского вратаря BBC Sport.