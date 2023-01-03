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«Манчестер Юнайтед» объявил состав на игру с «Борнмутом»

03 Января 2023 • 22:34 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Борнмут
1 1.25 X 6.00 2 12.50
Через 0 ч. 2 мин.

В Англии вступает в права девятнадцатый тур чемпионата, «Манчестер Юнайтед» сразится сегодня с «Борнмутом». Накануне игры наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг обнародовал состав своей команды.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделоф, Магуайр, Бруну Фернандеш, Марсьяль, Рэшфорд, Эриксен, Каземиро, Шоу, ван-Биссака, ван де Бек.

Запасные: Хитон, Далот, Маласия, Мартинес, Варан, Фред, Мактоминей, Эланга, Гарначо.

Следить за событиями игры в рамках английского чемпионата между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее уже доступна на нашем сайте.

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Манчестер Юнайтед Борнмут
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БОРНМУТ
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