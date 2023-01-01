​Каземиро: «Рэшфорд может войти в топ-5 игроков мира»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро высказался о форварде команды – о Маркусе Рэшфорде.

«Буду с вами предельно честен. Я был очень удивлён Рэшфордом как игроком. На мой взгляд, если всё будет хорошо, он может войти в топ-5 игроков мира.

Рэшфорд силён, быстр и умён. Он был одним из игроков, которые действительно меня удивили. Я знал его раньше, но когда ты оказываешься с ним в одной команде и видишь каждый день – это другое дело», - сказал Каземиро бразильскому ESPN.

В сезоне 2022/2023 Маркус Рэшфорд провёл 22 официальных матча. В них нападающий записал на свой счёт 11 голов и 4 голевых паса.